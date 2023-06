Gazzetta - Giuntoli firmerà fino al 2028 con la Juve: ADL non è contento del suo atteggiamento

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ormai Cristiano Giuntoli si è messo, ed è stato messo, fuori dai giochi

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ormai Cristiano Giuntoli si è messo, ed è stato messo, fuori dai giochi. Il presidente non è contento del suo atteggiamento, ma si sta convincendo a trovare una transazione che dovrebbe consentire nel giro di un tempo relativamente breve al dirigente di sciogliersi dopo otto anni dal vincolo con il Napoli e accettare la proposta della Juventus dove dovrebbe andare a lavorare per il prossimo quinquennio.