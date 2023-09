Gazzetta - Giuntoli pensa di portare Zielinski a zero alla Juventus

Piotr Zielinski ha rifiutato i soldi dell'Arabia Saudita ma non ha ancora rinnovato col Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski ha rifiutato i soldi dell'Arabia Saudita ma non ha ancora rinnovato col Napoli. A febbraio senza accordo sarà libero di accordarsi a zero con altri club. La Gazzetta dello Sport rivela dell'interesse della Juventus per il centrocampista polacco. Giuntoli conosce molto bene Zielinski e ci starebbe pensando come occasione a parametro zero per la prossima stagione. Ovviamente tutto dipenderà dalla situazione rinnovo col Napoli.