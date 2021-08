Gazzetta - Giuntoli riprende i contatti per terzino e mediano: Spalletti ha 2 priorità

Cristiano Giuntoli non è concentrato soltanto sulla difesa. In questi giorni - secondo la Gazzetta dello Sport - ha ripreso i contatti con il Lille per Reinildo Mandava e con lo Sheffield United per Sander Berge. L’esterno mancino basso e il metodista sono due priorità, sollecitate da Spalletti che - si legge - a otto giorno dall’inizio del campionato non ha ancora le idee ben chiare su quali giocatori potrà contare.