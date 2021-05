Gazzetta - Giuntoli tratta con l'Atletico per Montero: è l'erede di Maksimovic, i dettagli

Il Napoli lavora già al mercato in vista della prossima estate. Il ds Giuntoli con l’Atletico Madrid sta trattando il difensore centrale, Francisco Javier Montero Rubio, 22 anni, attualmente in prestito al Besiktas. Sulla carta, il ragazzo dovrebbe prendere il posto di Maksimovic, che andrà via a parametro zero, ma sono insistenti le indiscrezioni su una possibile cessione di Kalidou Koulibaly, che piace tanto ai due Manchester, al Liverpool e al Barcellona. La richiesta oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.