Gazzetta - Giuntoli via, ci sono due ds in lizza per sostituirlo: decisione a breve

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Aurelio De Laurentiis ha fissato una scaletta per ripartire in fretta con il progetto. In settimana la definizione di tutti gli aspetti con l’allenatore, poi probabilmente nella prossima si dedicherà a chiudere il rapporto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ormai in uscita e, ripartendo da un ottimo settore scouting, dovrà anche scegliere un nuovo ds, con la scelta che appare ristretta a Pietro Accardi dell’Empoli e Ciro Polito del Bari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.