Gazzetta - Hountoundji priorità del Napoli per giugno: costi ridotti per il centrale del Clermont

Tutto su Hountoundji, il talento del Clermont che piace tanto al Napoli. L'edizione online della Gazzetta dello Sport scrive di un grande interesse del Napoli per il centrale classe '94: "A gennaio, i tempi non erano ancora maturi. Questione anche di sopravvivenza. Del Clermont, ovviamente, poco disposto a rinunciare a uno dei suoi pilastri nella lotta per la salvezza.

Ma a giugno, potrebbe essere il momento giusto per Cedric Hountoundji, difensore centrale di esperienza, che il Napoli ha mantenuto tra le priorità del mercato estivo. Un profilo, quello del 28enne dal prezzo modico, intorno ai 2 milioni, che piace anche al Torino.