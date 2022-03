Gazzetta - Hountoundji può arrivare per 2mln: il difensore 28enne piaceva già a gennaio

Il Napoli si era già mosso a gennaio ma non era arrivata la fumata bianca, a giugno può essere la volta buona

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli si era già mosso a gennaio ma non era arrivata la fumata bianca, a giugno può essere la volta buona: nel mirino degli azzurri c’è Cedric Hountoundji, difensore centrale del Clermont che può arrivare per due milioni. Nato a Tolosa ma nazionale del Benin, Hountoundji è un profilo di esperienza (28 anni) e ha girato più Paesi (ha giocato anche nella Mls e in Bulgaria). È stato tra i protagonisti della storica promozione del Clermont in Ligue 1 ed è tuttora una colonna del club francese. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.