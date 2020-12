Gazzetta - Hysaj e Maksimovic: nodi rinnovi. Rrahmani possibile partente

In casa Napoli a gennaio oltre a lavorare sul mercato soprattutto in uscita, ci sarà da risolvere la grana relativa ai rinnovi. Come scrive Gazzetta.it, le due questioni più spinose sono relative a Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. Ad oggi nessuno dei due sembra voler accettare le proposte del club. Possibile che entrambi trovino un accordo con la prospettiva di una cessione a fine stagione.

Hysaj interessa alla Roma che potrebbe tentare l’assalto già a gennaio, mentre Maksimovic ha chiesto un aumento dello stipendio di due milioni di euro, richiesta che al momento De Laurentiis non vuole accogliere.

Da verificare anche la situazione relativa ad Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è stata prelevato dal Verona un anno fa per 13 milioni e finora non ha giocato. Anche lui potrebbe partire.