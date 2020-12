Gazzetta - Hysaj piace alla Roma, si tratta. Per Maksimovic addio annunciato

Focus calciatori in scadenza sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rivela che il Napoli sta gestendo l'uscita di Hysaj, che difficilmente rinnoverà. Per lui c'è la Roma. Non solo: sullo sfondo c'è anche l'addio annunciato di Maksimovic, un altro difensore in scadenza per il quale manca l'accordo sul rinnovo.