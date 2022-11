Gazzetta - I nomi per il nuovo corso Juve: Giuntoli tra gli obiettivi per la dirigenza

Le previsioni del quotidiano parlano di Antonio Conte per la panchina o di un tecnico emergente come Alessio Dionisi del Sassuolo

L'intervento di John Elkann nella serata di ieri ha blindato e se possibile dato ancora più forza a Massimiliano Allegri , col tecnico della Juventus che da qui a fine stagione avrà un ruolo sempre più centrale nella gestione sportiva al fianco di Federico Cherubini . La seconda parte di stagione, però, sarà importante anche per delineare nomi e strategie per il futuro, quello riguardante il 2023/2024.

Per la Gazzetta dello Sport, infatti, il prossimo giugno potrebbe succedere di tutto ed il risultato sportivo in qualche modo avrà un peso: un grande finale potrebbe rafforzare sempre di più il peso e la posizione di Allegri e Cherubini, contrariamente potrebbe esserci la rivoluzione. A quel punto, le previsioni del quotidiano parlano di Antonio Conte per la panchina o di un tecnico emergente come Alessio Dionisi del Sassuolo. Mentre per i quadri dirigenziali attenzione ai profili di Cristiano Giuntoli del Napoli e di Giovanni Carnevali del Sassuolo.