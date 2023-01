Gazzetta - I rimpianti dell'Inter: seguì Kvara e per Kim serviva solo l'addio di Skriniar

Kvara e Kim, un tempo sul taccuino del mercato, ora avversari dell’Inter, scrive l'edizione on line della Gazzetta dello Sport

Kvara e Kim, un tempo sul taccuino del mercato, ora avversari dell’Inter, scrive l'edizione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del rimpianto dei tifosi nerazzurri: “ Ah, se fossero stati nostri…”. Un po' di rimpianto c'è perché georgiano e il coreano stanno rendendo alla grande in Serie A. Khvicha è il crack del campionato, l’uomo che sta facendo sognare tutta Napoli; il gigante Kim non sta facendo rimpiangere Kalidou Koulibaly.

Kvaratskhelia piaceva all’Inter come piaceva a tante big europee. Anche i nerazzurri avevano messo gli occhi sul talento classe 2001. Quando sulla panchina nerazzurra sedeva ancora Antonio Conte, il cui credo calcistico non prevede, sulla carta, spazio per un esterno offensivo come Kvara. Si può prendere come paragone la partenza di Politano, che con il tecnico salentino aveva poco spazio. E anche lui, come il georgiano, potrebbe essere un rimpianto

Diverso è il discorso per Kim: il coreano era sul taccuino della dirigenza nerazzurra, l’uomo a cui pensare nel caso di partenza di uno tra Skriniar e De Vrij. Una situazione alla Bremer, per intenderci: entrambi difensori graditissimi al club ma sui cui era impossibile affondare senza un’uscita eccellente. Napoli e Juve hanno potuto fare più in fretta, l’Inter (per ora) si tiene stretta i suoi".