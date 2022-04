Gazzetta - Il Bari sogna in grande dopo la promozione: obiettivo Gaetano

Quello tra Bari e Napoli potrebbe essere un asse abbastanza caldo la prossima estate, qualche primo nome per la rosa dell'anno prossimo dei pugliesi.

Quello tra Bari e Napoli potrebbe essere un asse abbastanza caldo la prossima estate, qualche primo nome per la rosa dell'anno prossimo dei pugliesi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno dei biancorossi è Gianluca Gaetano. Il trequartista, di proprietà del Napoli, è il grande protagonista della cavalcata della Cremonese in vetta al campionato cadetto. C'è da valutare se lo stesso Napoli lo riterrà o meno pronto per il salto di categoria.