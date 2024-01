Gazzetta - Il difensore è ancora lontano: Theate l'obiettivo, ma costa troppo

Tre colpi, quattro con Popovic, altri due in canna e uno di questi dovrebbe essere un difensore. Ma per ora siamo ancora lontani dal traguardo

Tre colpi, quattro con Popovic, altri due in canna e uno di questi dovrebbe essere un difensore. Ma per ora siamo ancora lontani dal traguardo: per Arthur Theate così come per gli altri obiettivi. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Theate resta a oggi l’obiettivo numero uno per la difesa ma il Rennes chiede 25 milioni per la cessione. Troppi per il Napoli, che comunque continua a trattare sperando in un sostanzioso sconto.

Anche perché l’alternativa al belga resta Nehuen Perez dell’Udinese, per cui i contatti vanno avanti da settimane. Ma questa è una trattativa molto complicata, per diverse ragioni: al di là del costo del cartellino, ci sarebbe un diritto di recompra a favore dell’Atletico per la prossima estate e quindi, nel caso, si dovrebbe trattare anche col club di Madrid. Perez, argentino, sogna di giocare nello stadio del mito Maradona e attende sviluppi, ma l’Udinese non vorrebbe cederlo adesso e soprattutto dovrebbe trovare in poco tempo un’alternativa. Tutto complesso.

Sullo sfondo resta la speranza di arrivare a fine mese con la possibilità di arrivare a qualche esubero di lusso dalla Premier come Chalobah (Chelsea) o Kiwior (Arsenal), mentre dalla Francia danno per fatto un accordo per Oumar Solet del Salisburgo, che il club azzurro però smentisce".