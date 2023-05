Gazzetta - Il giapponese scelto da ADL sarà l'erede di Lozano: svelato il nome

Hirving Lozano dovrebbe partire, ma solo ad agosto a causa dell'infortunio

Hirving Lozano dovrebbe partire, ma solo ad agosto a causa dell'infortunio. Per sostituirlo, si legge su La Gazzetta dello Sport, piace molto il giapponese Takefusa Kubo, classe 2001, un esterno molto ben dotato tecnicamente e già passato per le giovanili di Barcellona e Real Madrid. Ora sta trovando la sua maturità sempre in Liga, alla Real Sociedad. È una di quelle operazioni che De Laurentiis vorrebbe portare a termine per aprire ulteriormente al mondo orientale, con quello che comporta sotto il profilo marketing e commerciale.