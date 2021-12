Gazzetta - Il Napoli cerca un difensore: Gatti è in cima alla lista

Il Napoli è alla caccia di un centrale difensivo. Tanti i difensori sotto osservazione dallo scouting azzurro. Fra questi, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero diversi giovani italiani, visti come un investimento importante per il futuro. In cima alla lista Federico Gatti, centrale del Frosinone classe 1998. Il Napoli ha offerto 5 milioni per il cartellino ma il club ciociaro, che sa esserci un interessamento della Juventus, ritiene l’offerta troppo bassa.

L'asse Napoli-Empoli - Visti gli ottimi rapporti con il club toscano Sebastiano Luperto potrebbe essere una soluzione finale, in mancanza di alternative, per il rientro dal prestito. Ma avendo i toscani il diritto di riscatto sul cartellino nemmeno il Napoli crede molto in questa operazione. Invece gli occhi del club azzurro sono su Mattia Viti, classe 2002, nazionale Under 20, che vanta già 8 presenze in questo campionato, l’ultima proprio al Maradona nella sfida vinta dall’Empoli di Andreazzoli contro il Napoli. Sul prospetto c’è anche l’Inter ma qui la differenza possono farla proprio i buoni rapporti societari e l’opportunità di soluzioni finanziarie compatibili a entrambi i club.

L'asse Napoli-Verona- Anche con il club veneto i rapporti sono buoni. Sotto osservazione c’è anche Nicoló Casale, classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Verona è ormai punto di riferimento difensivo con Tudor.