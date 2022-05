Gazzetta - Il Napoli dovrà cedere per abbassare i costi: Osimhen è il giocatore più appetito

"Zielinski e Fabian Ruiz sono per quanto importanti, ma non tra gli obiettivi dei grandi club europei”.

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Osimhen? Se arriva un’offerta allettante, bisogna mettersi nei panni della società che ha a che fare con il giocatore è che magari vuole andar via. Andando a ritroso nel mercato, ci sono stati almeno 2 anni in cui De Laurentiis avrebbe preferito vendere calciatori che poi sono rimasti e il prossimo mercato sarà figlio di rinunce e lussi che si è permesso nelle stagioni precedenti quando ha confermato tutti cercando lo scudetto. Il Napoli dovrà abbassare i costi e quindi risparmiare negli stipendi e questo comporterà delle cessioni e Osimhen è il calciatore più appetito. Zielinski e Fabian Ruiz sono per quanto importanti, ma non tra gli obiettivi dei grandi club europei”.