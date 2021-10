Gazzetta - Il Napoli è tanta roba al completo, ma a gennaio serviranno alternative

Servono le alternative per non graffiare una tela d'autore, scrive in un editoriale la Gazzetta dello Sport, sottolineando che - anche se nel ko con lo Spartak hanno influito Mario Rui e alcune decisioni dell'arbitro - è forte il dubbio che manchi qualcosa: "Il Napoli, per essere chiari, è tanta roba quando può contare sulle sue stelle e sui giocatori migliori, ma forse non altrettanto nel momento in cui deve far rifiatare più di qualcuno.

Sarà un’impressione, ma in un mese Anguissa è già diventato insostituibile: per quella sua capacità, unica e originale, di dare sostanza lì dove abbonda la qualità. E ancora di più si sente la mancanza di un’alternativa in difesa, sulle corsie: non è un caso che per due mesi si sia parlato, quasi ogni giorno, di Emerson Palmieri. Che sembrava a un passo dal Napoli prima di finire in prestito al Lione. Insomma, si tratta di metterci la massima cura, provando ad aggiungere (già pensando a gennaio) una cornice più solida a quella tela d’autore di cui dicevamo. Ed evitando soprattutto quel graffio".