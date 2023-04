Gazzetta - Il Napoli ha già preso una decisione su Simeone

Futuro quasi certo per Giovanni Simeone. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli considera un buon investimento i 12 milioni

Futuro quasi certo per Giovanni Simeone. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli considera un buon investimento i 12 milioni di euro necessari per acquistare il suo cartellino dall'Hellas Verona. Il Cholito ha una media gol/minuti in campionato migliore persino a quella di Osimhen (86 contro 95) e da Monza, al contempo, arriveranno circa 11 milioni per la cessione definitiva di Andrea Petagna. Con la salvezza dei brianzoli l'attaccante sarà obbligatoriamente riscattato e gli azzurri potranno a loro volta comprare il cartellino di Simeone.