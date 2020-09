Gazzetta - Il Napoli non vuole più Under! Chiesto solo cash per Milik alla Roma

Colpo di scena nella trattativa che sembrava ben avviata tra Roma e Napoli: la società azzurra, infatti, non vuole più Cengiz Under come contropartita. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli, per cedere Milik al club giallorosso, ha chiesto solo cash, esattamente 35 milioni di euro, senza inserire più il turco nell'affare. Una svolta cehe rischia di complicare la trattativa, per questo al momento Dzeko è stato bloccato.