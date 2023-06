Gazzetta - Il Napoli respinge assalto arabo a Lobotka: è ritenuto fondamentale!

Il Napoli respinge l’assalto arabo a Stanislav Lobotka. Lo slovacco è ritenuto fondamentale sia da De Laurentiis che dal nuovo tecnico Rudi Garcia.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli respinge l’assalto arabo a Stanislav Lobotka. Lo slovacco è ritenuto fondamentale sia da De Laurentiis che dal nuovo tecnico Rudi Garcia. A riferirlo è Gazzetta.it, che fa sapere che al momento il centrocampista e i suoi agenti non hanno dato segnali, ma Al Ahly e Al Nassr non hanno problemi di disponibilità economica e dunque non si fermeranno al primo no.