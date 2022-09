Gazzetta - Il Napoli rinnoverà con Meret, poi può riprovarci con Navas

Prima il rinnovo di Alex Meret e poi, chissà, un possibile tentativo per Keylor Navas dopo quelli falliti in estate.

© foto di Federico Titone

Prima il rinnovo di Alex Meret e poi, chissà, un possibile tentativo per Keylor Navas dopo quelli falliti in estate. Sarebbe questa la strategia del Napoli, secondo quanto si legge sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Ci sta anche che il Napoli decida di riprovarci per Navas, chissà come o chissà quando, nel frattempo siamo pronti per il rinnovo di giugno che torna di moda tra settembre e ottobre".