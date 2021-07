Gazzetta - Il Napoli segue Berge da due anni: il giocatore vuole l'azzurro, si lavora sul prestito

Da due anni il Napoli tiene gli occhi su Sander Berge, potente e tecnico centrocampista norvegese, che gli azzurri incontrarono e apprezzarono in Champions nell’autunno 2019, quando giovava nel Genk. Poi arrivò lo Sheffield United, mise sul banco 23 milioni di euro e il ragazzone (alto 1,95 m.) finì in Premier. Ora il Napoli sa che il giocatore gradirebbe il trasferimento, ma gli inglesi non intendono discutere di prestito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.