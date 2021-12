Gazzetta - Il Napoli si muove per Mazraoui: contatti per anticipare la concorrenza

Non solo il terzino sinistro, il Napoli si muove anche per potenziare la fascia destra di difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, il nome caldo è Noussair Mazraoui, 24 anni. Il suo contratto con l'Ajax scadrà a giugno prossimo e - si legge - il club azzurro si sta muovendo con i suoi agenti per convincerlo a sposare la causa azzurra. In Italia però non manca la concorrenza: anche Juventus, Milan e Roma seguono il marocchino.