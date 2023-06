Gazzetta - Il Napoli su "Messi2" per sostituire Lozano: è lui il giapponese che sogna ADL?

Quando arrivò in Catalogna da bambino era stato soprannominato “Messi 2” per la statura non eccelsa e il dribbling secco.

TuttoNapoli.net © foto di Dimitri Conti Si scrive Kubo, ma si può leggere anche Gervinho. Nel senso che Takefusa Kubo, ala giapponese della Real Sociedad, ha quelle caratteristiche, tecniche e di velocità, che portano a un paragone con l’ivoriano che impressionò nella Roma di Garcia, scrive la Gazzetta dello Sport in merito all'eventuale post-Lozano che può finire in Arabia Saudita: "Kubo è nazionale giapponese ma è cresciuto in Spagna. Aveva solo dieci anni quando il Barcellona lo prese dal Kawasaki Frontale. Appena maggiorenne è stato ingaggiato dal Real Madrid nel 2019 che lo ha prestato fino al passaggio definitivo ai baschi della Real Sociedad. Questa stabilità ha fatto sì che il giapponese sia esploso con un campionato importante: 9 reti e 7 assist lo hanno fatto entrare negli scouting di club importanti. Del resto quando arrivò in Catalogna da bambino era stato soprannominato “Messi 2” per la statura non eccelsa e il dribbling secco. La sua valutazione è intorno ai 20 milioni". In alternativa Tommaso Baldanzi, classe 2003 dell'Empoli, il classe 2002 Yeremi Pino del Villarreal ed anche il kosovaro Edon Zhegrova, classe ‘99 del Lilla