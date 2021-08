Gazzetta - Il Napoli torna dal Lille per Reinildo Mandava: due cessioni per finanziarne l'acquisto

"Visto che il tempo stringe e che il ruolo andrà in qualche modo rinforzato, il d.s. è ritornato dal Lille per tentare di concludere l’operazione Reinildo Mandava". A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui Reinildo Mandava torna ad essere un obiettivo importante per la fascia sinistra, scalando le gerarchie della wishlist di Cristiano Giuntoli

"Per il 27enne difensore del Mozambico il Napoli ha chiesto il prestito con obbligo di riscatto. Ma il club francese vuole monetizzare e, dunque, cederlo a titolo definitivo. La valutazione del giocatore si aggira intorno agli 8 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere coperta dalla cessione di Tutino (al Parma) e a quella già avvenuta di Ciciretti (Pordenone)".