Gazzetta - Il punto sui sostituti di Elmas ed Anguissa ed il vice-Di Lorenzo

Mazzarri ha chiesto un difensore centrale veloce e di esperienza, poi un centrocampista che possa sostituire Anguissa e un vice-Di Lorenzo

© foto di www.imagephotoagency.it

Cercasi disperatamente giocatori pronti, per provare a credere ancora almeno in un posto Champions League anche dopo il mezzo passo falso di ieri, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che Aurelio De Laurentiis proverà ad anticipare di qualche mese la rivoluzione che probabilmente verrà completata la prossima estate: "Mazzarri ha chiesto un difensore centrale veloce e di esperienza, poi un centrocampista che possa sostituire Anguissa, impegnato almeno per tutto gennaio in Coppa d’Africa, e un terzino destro che dia il cambio a Di Lorenzo. Occhio però, che con l’addio di Elmas i centrocampisti potrebbe diventare anche due.

A centrocampo il primo obiettivo è Samardzic (verrebbero girati i 20 milioni incassati per Elmas), talento dell’Udinese che da queste parti piace da un po’ e che potrebbe anche prendere il posto in futuro di Zielinski (in scadenza, con rinnovo fermo e Inter in agguato); poi per il ruolo di vice Anguissa piacciono Hojbjerg del Tottenham e Soumaré del Siviglia: se i club aprono al prestito, la trattativa per uno dei due può decollare. Dietro il preferito è Mazzocchi per cui la Salernitana chiede 5 milioni contro l’1,5 offerti dal Napoli; se l’affare non si sblocca a breve, il Napoli virerà su Faraoni".