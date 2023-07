Gazzetta - Il sostituto di Kim per tenere la linea alta: il primo obiettivo è Scalvini

La lista dei sostituti di Kim è stata scremata, concentrandosi su fisicità e velocità per poter schierare sempre una difesa alta

La lista dei sostituti di Kim è stata scremata, concentrandosi su fisicità e velocità per poter schierare sempre una difesa alta e dunque una squadra aggressiva, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il primo della lista è Giorgio Scalvini, un classe 2003 che ha già maturato buone esperienze fra l’Atalanta e le nazionali: "Il presidente il suo messaggio ai Percassi lo ha lanciato, anche se la richiesta è di oltre 40 milioni. Altro giocatore seguito è lo spagnolo di origini francesi Robin Le Normand, che abbiamo visto con la maglia della Spagna contro l’Italia. Solo che alla Real Sociedad hanno fissato una clausola da circa 60 milioni, praticamente inaccessibile.

Ma occhio a non sottovalutare il centrale del Borussia M’gladbach, il giapponese Ko Itakura. Non solo perché ha un prezzo più abbordabile dei concorrenti (poco più di 10 milioni), ma perché come ha più volte dichiarato il presidente, il Napoli è alla ricerca di un talento giapponese per attirare nuovi mercati commerciali".