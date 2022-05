Gazzetta - In stand-by l'affare-Olivera, ma il Napoli l'ha già bloccato: cifre e dettagli

Considerando che Faouzi Ghoulam andrà via a fine stagione, in estate il Napoli dovrà acquistare un terzino sinistro da affiancare a Mario Rui

Considerando che Faouzi Ghoulam andrà via a fine stagione, in estate il Napoli dovrà acquistare un terzino sinistro da affiancare a Mario Rui. Mathias Olivera è stato già bloccato, stando a quanto riferito dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, per una cifra complessiva di 15 milioni di euro tra prestito, obbligo di riscatto e bonus. Ma l'affare è stato messo in stand-by, probabilmente in attesa che termini la stagione