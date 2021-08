Gazzetta - Insigne consigliato di non fare il primo passo: richiesta di 6mln senza discussioni

Nulla cambierà per Lorenzo Insigne, scrive la Gazzetta dello Sport ribadendo che i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne sono inesistenti ed i due non si sono mai parlati e non si parleranno nemmeno nei giorni a venire: "Se il presidente fosse intenzionato a tenersi il suo capitano, andrebbe incontro alle sue richieste. Stesso discorso per il giocatore, nel senso che se Insigne volesse davvero restare, confermando la sua passione per la maglia e per Napoli, rivedrebbe la richiesta economica presentata (6mln di euro a stagione per il prossimo quinquennio) e accetterebbe di avviare quantomeno la discussione

Lorenzo non ha voluto fare il primo passo, magari gli è stato consigliato di non farlo sbagliando, probabilmente, perché per quanto si dimostri deciso, De Laurentiis potrebbe anche apprezzarne il gesto e la voglia di dialogo. Invece, nessun incontro è stato richiesto, l’unico contatto con il club lo ha avuto il suo procuratore, Pesacane, al quale l'ad Chiavelli, e il d. Giuntoli hanno comunicato l’intenzione del Napoli di cedere il proprio capitano se pervenisse in sede un’offerta vantaggiosa". La base d'asta viene fissata a 25mln di euro, trattabili.