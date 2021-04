Gazzetta - Insigne, l'agente incontra il Milan: il Napoli vorrebbe offrirgli 3mln

Nel pomeriggio, nella sede del Milan, è arrivato Vincenzo Pisacane, il procuratore di Lorenzo Insigne. Una visita di cortesia, è stato detto, ma la questione contrattuale del capitano del Napoli, ancora tutta da definire, ha generato qualche sospetto, scrive la Gazzetta dello Sport nella versione on line.

Sospetto, appunto, nulla di più, per il momento, perché a fine campionato, Insigne incontrerà Aurelio De Laurentiis per avviare la discussione sull’eventuale prolungamento dell’accordo in essere, che scadrà a giugno 2022. L’intenzione delle parti è quella di proseguire insieme ancora per un altro quinquennio, ma il club pretenderebbe la decurtazione dell’attuale ingaggio che è di 4,5mln di euro. L’offerta, secondo indiscrezioni, sarebbe di 3 milioni di euro all’anno più una serie di bonus che gli permetterebbero di raggiungere la cifra attuale. Una soluzione che non convince l’attaccante, ma di questo se ne discuterà a fine campionato.