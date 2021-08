Gazzetta: "Insigne o Correa all'Inter per completare l'attacco"

Inter, Correa o Insigne per completare l'attacco. Questo il titolo che campeggia sulla home page del sito della Gazzetta dello Sport, con la rosea che scrive dei movimenti in casa nerazzurra per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Lukaku: "Tra i principali indiziati, al momento, ci sono Joaquin Correa e Lorenzo Insigne, due attaccanti di primo piano reduci da un’estate trionfale, il primo con la maglia albiceleste, il secondo con quella azzurra. In entrambi i casi si parla di giocatori esperti, ancora integri e soprattutto “pronti all’uso”.

Perché l’argentino vanta già quattro stagioni e mezza in Italia tra Genova e Roma, mentre il napoletano ha alle spalle addirittura nove anni da protagonista assoluto in maglia azzurra. Ma i due rispondono a identikit differenti, che avrebbero un diverso impatto nei meccanismi di Inzaghi".