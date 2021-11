Gazzetta - Insigne sa dell'interesse dell'Inter: la partita per il rinnovo è lunga e aperta

Rinnovare con il Napoli o fare un'esperienza altrove? Lorenzo Insigne vive col dubbio, tra la possibilità dell'ultimo contratto importante nella squadra per cui fa il tifo e l'interesse dell'Inter. Proprio su quest'ultimo tema si è espressa oggi in edicola La Gazzetta dello Sport:

"Marotta è uno specialista dei colpi a costo zero e un giocatore come Insigne non può non essere nei radar nerazzurri. Lorenzo sa dell’interesse dell’Inter e i nerazzurri sanno di essere forse l’unico club italiano davvero in corsa per il 24 azzurro, ammesso che alla fine col Napoli si arrivi davvero a una separazione. La partita è lunga e aperta, l’Inter resta alla finestra in attesa di capire se e quando inserirsi".