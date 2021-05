Gazzetta - Intensificati contatti col Santos per Kaio Jorge: si può chiudere in 10 giorni

Il primo colpo del Napoli per la prossima stagione è vicino. Giuntoli, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sta intensificando i colloqui coi dirigenti del Santos per il giovane attaccante Kaio Jorge, 19 anni, definito il nuovo talento del calcio brasiliano: con la nazionale carioca ha conquistato il Mondiale Under 17. L’affare potrebbe andare in porto nel giro di una decina di giorni.