Gazzetta - Inter, mercato bloccato: non riescono a vendere Brozovic, Perisic e Nainggolan

Brozovic, Perisic e Nainggolan hanno ingaggi alti, ma non impossibili, perchè non si riescono a vendere? Questa è la domanda che oggi si pone la Gazzetta dello Sport a riguardo delle tre cessioni che stanno bloccando il mercato derll'Inter. Su Brozovic non ci sono novità, nonostante la volontà di Conte di cederlo per provare a prendere Kanté, ma la situazione resta bloccata. Mancano le pretendenti anche per Perisic, che ha partecipato più che attivamente al Triplete del Bayern, e poi c'è Nainggolan, che invece paga i continui acciacchi fisici.