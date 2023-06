Gazzetta - Inter, no di Lukaku alla super offerta araba: il belga vuole restare

Lukaku aspetta l'incontro previsto entro la fine di questa settimana o all'inizio della prossima tra l'Inter e il Chelsea per capire qualcosa di più sul suo futuro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku ha detto no alla maxi offerta da 25 milioni di euro all'anno per due stagioni che ha ricevuto dell'Al Hilal per il trasferimento in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it la priorità dell'attaccante belga è quella di restare all'Inter, ma anche se non si trovasse l'accordo tra i nerazzurri e il Chelsea non accetterà comunque, a 30 anni, la proposta per il passaggio in Saudi Pro League.

Incontro in vista

Lukaku aspetta l'incontro previsto entro la fine di questa settimana o all'inizio della prossima tra l'Inter e il Chelsea per capire qualcosa di più sul suo futuro. Ausilio volerà a Londra per valutare la predisposizione dei Blues a un nuovo prestito e discuterà degli altri nomi sul tavolo. Lukaku ha fiducia perché vuole restare all'Inter, lo ha già fatto presente a tutte le parti in causa e, se necessario, lo ribadirà ancora alla società londinese e a Pochettino.