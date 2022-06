Gazzetta - Inter, Psg in pressing per Skriniar: se parte, tutto su Bremer

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, è la priorità per il mercato del Psg e del nuovo ds Campos.

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, è la priorità per il mercato del Psg e del nuovo ds Campos. I francesi hanno già presentato una proposta da 40 milioni di euro, lontanissima dalla valutazione da 80 milioni fatta dai nerazzurri. Il centrale per l'Inter non è solo un ottimo giocatore ma è anche una vera e propria guida , per questo lo cederà solo davanti a offerte indecenti. Il Psg rialzerà di sicuro, ma per meno di 60 milioni di euro i nerazzurri non si siederanno neanche a trattare. Se parte lo slovacco, ecco che l'Inter potrebbe spingere per Gleison Bremer, che da tempo ha messo l'Inter in cima alle sue ambizioni verso la prossima stagione ma che costa 50 milioni secondo la valutazione del Torino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.