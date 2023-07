Gazzetta - Itakura è il più fattibile: distanza di 3mln con Gladbach, i dettagli

Ko Itakura è il nome caldo del momento per la difesa del Napoli. Le ultime sulle possibili cifre arrivano da La Gazzetta dello Sport

Ko Itakura è il nome caldo del momento per la difesa del Napoli. Le ultime sulle possibili cifre arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Intanto dall’Arabia rimbalza la notizia che il Napoli è in fase di trattativa avanzata con il Borussia M’gladbach per il giapponese Ko Itakura che avrebbe rifiutato ricche offerte saudite perché convinto di accettare il Napoli. I tedeschi chiedono 15 milioni di cartellino, gli azzurri si fermano a 12 ma pare ci siano i presupposti per chiudere l’operazione e dare a Garcia il nuovo centrale difensivo".