Gazzetta - Italiano e la clausola con la Fiorentina: ecco perché è di 10mln

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online parla di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina e della clausola da 10 milioni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online parla di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina e della clausola da 10 milioni inserita nel contratto del tecnico l'estate scorsa che permetterebbe, nei primi 15 giorni di giugno, di liberarsi dalla società viola a fronte del versamento di tale cifra. Il dettaglio ulteriore che fornisce la rosea è il perché dei 10 milioni: un milione a collaboratore.

Sono infatti 10 gli assistenti di Italiano e questa singolare via nasce dai problemi avuti l'estate scorsa con lo Spezia, quando la società ligure minacciava Italiano di non liberare i collaboratori visto che la clausola da 1,5 milioni valeva solo ed esclusivamente per il tecnico. Oltre a questo, va aggiunto che è prevista anche un'opzione nel contratto per prolungare con la Fiorentina fino al 2023-24. Il Napoli da lontano monitora con interesse la situazione.