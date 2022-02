Gazzetta - Januzaj idea a zero come erede di Insigne: può essere occasione in estate

Lorenzo Insigne volerà a Toronto, il Napoli cerca il suo erede. Giuntoli ha individuato un sostituto nel ruolo: si tratta di Adnan Januzaj, che tra pochi mesi si svincolerà dalla Real Sociedad. In alcuni movimenti ricorda il capitano azzurro e in più può essere schierato su entrambe le fasce; a 27 anni e a parametro zero rappresenta un’occasione interessante, anche se non sta vivendo la sua miglior stagione in termini realizzativi (solo 4 gol in 33 presenze finora). Lo scrive l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.