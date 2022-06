Gazzetta - Juve, proseguono i contatti per Morata: la valutazione dell'Atletico

A cifre ritenute ragionevoli, il club bianconero è ancora intenzionato a riscattare l'attaccante spagnolo molto apprezzato da Max Allegri.

Alvaro Morata resta un obiettivo della Juventus. A cifre ritenute ragionevoli, il club bianconero è ancora intenzionato a riscattare l'attaccante spagnolo molto apprezzato da Max Allegri per la sua duttilità e, soprattutto, per la sua capacità di giocare con Dusan Vlahovic. Ad oggi, però, permane la distanza sull'ingaggio: l'Atletico Madrid, riporta Gazzetta.it, non intende scendere sotto la valutazione di 30 milioni di euro mentre la Juventus lo valuta molto meno.