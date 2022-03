Gazzetta - Juventus allo sprint per Jorginho: pronto un quadriennale, le cifre

Protagonista atteso stasera in Nazionale contro la Macedonia, Jorginho è uno degli oggetti del desiderio del mercato della Juventus per l'estate.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Protagonista atteso stasera in Nazionale contro la Macedonia, Jorginho è uno degli oggetti del desiderio del mercato della Juventus per l'estate. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che il regista vorrebbe tornare in Italia. La Juve avrebbe pronto un contratto di quattro stagioni da circa 6 milioni a stagione. Poter usufruire del Decreto Crescita, inoltre, garantirebbe alla Juventus la possibilità di pagarlo 9 milioni al lordo e non circa 12. Un risparmio notevole, che porta a pensare che i bianconeri continueranno a guardare ancora all'estero per i giocatori con stipendi così rilevanti.