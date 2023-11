Gazzetta - Juventus e Inter su Zielinski: pronti ad approfittarne a zero

Il Napoli rischia di perdere a zero Piotr Zielinski. Il polacco viene visto come un’occasione di lusso a parametro zero

Il Napoli rischia di perdere a zero Piotr Zielinski. Il polacco viene visto come un’occasione di lusso a parametro zero per luglio per la Juventus che ha perso Pogba e Fagioli. L’ingaggio attuale da 3,5 milioni non è un ostacolo insormontabile. Anche perché la Juve non conosce ancora il destino di Adrien Rabiot, a sua volta in scadenza di contratto. Zielinski sarebbe un perfetto sostituto, a costi minori, del francese.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che chi sarebbe felice di strappare il calciatore a zero c’è anche l’Inter, che ha già avuto a sua volta contatti con Bolek e potrebbe presentare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro all’anno più commissioni all’agente.