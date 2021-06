Gazzetta - Kaio Jorge-Napoli, previsti contatti per abbassare pretese: la strategia di Giuntoli

Kaio Jorge, attaccante 2002 accostato al Napoli, sembra pronto a lasciare il Santos per approdare in Europa. Il primo contatto tra il Napoli e i brasiliani risale a circa due mesi fa. Gli azzurri avevano chiesto ed ottenuto la disponibilità del ragazzo ad un’eventuale trattativa, mentre i brasiliani chiedevano 15 milioni per farlo partire.

LA STRATEGIA DEL NAPOLI - L’edizione online della Gazzetta dello Sport, fa sapere che Giuntoli sentirà a breve il Santos, dopo il colloquio che avrà con uno degli agenti che domani dovrebbe essere in Italia. Il presidente De Laurentiis è scettico per via di una ricca commissione da 10 milioni da dover pagare ai mediatori, oltre al costo del cartellino. La strategia di Giuntoli è in primis convincere il manager di Kaio Jorge ad abbassare le pretese e successivamente proporre 8 milioni più di 2 di bonus per l’operazione. Sul 19enne brasiliano, c’è da registrare la concorrenza anche del Milan.