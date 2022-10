Gazzetta - Kim e Kvara subito in vetrina: possibile rinnovo immediato per allontanare il mercato

Kim Min-jae e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia hanno stupito tutti con un impatto impronosticabile sul Napoli e sulla Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min-jae e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia hanno stupito tutti con un impatto impronosticabile sul Napoli e sulla Serie A. Al punto che presto il club azzurro potrebbe anche pensare al rinnovo di contratto per entrambi, secondo 'Gazzetta.it': "Neanche hanno fatto in tempo ad esordire in azzurro che Kim e Kvaratskhelia si sono già messi in mostra; in certi casi la “vetrina" può essere pericolosa ed allora chissà che già la prossima estate non sia quella per entrambi del primo - immediato - prolungamento con il Napoli".