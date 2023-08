Gazzetta - Koopmeiners vuole il Napoli, ma l'Atalanta fa muro: già rifiutati 35mln di euro

Il club azzurro preferisce restare in attesa per capire se questo “no” bergamasco rimane forte e deciso oppure si tratta di strategia.

E se Veiga è una questioni di giorni, forse di ore, per definire tutti i contratti, ancora da approfondire invece la questione Koopmeiners. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nazionale olandese appare motivato per venire al Napoli, ma finora l’Atalanta ha fatto muro, rifiutando - si legge - anche offerte intorno ai 35 milioni di De Laurentiis. A questo punto il club azzurro preferisce restare in attesa per capire se questo “no” bergamasco rimane forte e deciso oppure si tratta di strategia. Ci sono ancora diciassette lunghi giorni di mercato in cui ancora potrà succedere di tutto.