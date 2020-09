Gazzetta - Koulibaly andrà al City: si chiude per 70mln, Guardiola spinge per averlo

La trattativa Koulibaly per il Manchester City si avvia verso una conclusione che il giocatore sollecita per chiarezza del futuro suo e della famiglia. Sul City la trattativa Messi influisce relativamente, nel senso che il club di Guardiola ha messo in budget l’acquisto di un difensore centrale e il senegalese appare il prescelto, visto che il tecnico catalano lo avrebbe voluto già ai tempi del Bayern Monaco. L'affare muoverà circa 70 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.