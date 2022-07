Gazzetta - Koulibaly convince Diallo: il PSG però dovrà partecipare all'ingaggio

TuttoNapoli.net

Marcos Senesi fino a ieri è stato ancora considerato fra i papabili, ma per strategie proprie il club azzurro non intende avanzare offerte al Feyenoord, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che salgono invece le quotazioni di Abdou Diallo, classe '96 franco-senegalese ai margini al Paris Saint-Germain: "I francesi chiedono 25 milioni ma essendo “costretti” a cedere gli esuberi dovranno decisamente calare. Il giocatore sarebbe disposto a venire - Koulibaly ha fatto ottima pubblicità di Napoli - ma guadagna oltre 4 milioni netti a stagione. Al Napoli sono convinti che il PSG possa col passare del tempo anche “aiutare” sugli ingaggi per evitare problemi di gestione di spogliatoio".