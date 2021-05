Gazzetta - Koulibaly e Fabian per finanziare il mercato: ADL vuole 100mln di tesoretto

Il Napoli conta di incassare almeno 100 milioni da due cessioni, per poi mantenere il resto della rosa intatto. Gli indiziati sono Koulibaly e Fabian Ruiz. Il primo ha molto mercato, con le squadre di Manchester, il Liverpool e il PSG molto interessate al suo cartellino. Lo spagnolo invece, vuole tornare in patria e non ha rinnovato il contratto. L'Atletico Madrid è pronto all'offerta che però non potrà essere inferiore ai 50 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.