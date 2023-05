Gazzetta - Koulibaly nella lista della Juve: è in uscita dal Chelsea dopo appena un anno

Nella lista alla Continassa ci sarebbe anche Kalidou Koulibaly che dovrebbe lasciare il Chelsea dopo un anno

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Non solo Pau Torres per la Juventus. Il difensore del Villarreal è uno dei profili che ai bianconeri interessa per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella lista alla Continassa ci sarebbe anche Kalidou Koulibaly che dovrebbe lasciare il Chelsea dopo un anno dal suo approdo in Premier League.