Gazzetta - Koulibaly scontento al Chelsea, ci prova la Juve: telefonata di Allegri

Kalidou Koulibaly alla Juventus: soltanto un'idea, per il momento, che potrebbe però diventare qualcosa di più nelle prossime settimane

Kalidou Koulibaly alla Juventus: soltanto un'idea, per il momento, che potrebbe però diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Il senegalese è scontento al Chelsea, e secondo La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri si sarebbe già messo in moto per programmare il futuro con il responsabile dell'area sportiva Francesco Calvo. L'intenzione dei bianconeri sarebbe quella di provare a imbastire un'operazione alla Lukaku, ovvero un prestito secco a una cifra accessibile e senza obbligo di riacquisto.

Al pari di Big Rom, ovviamente, Kalidou dovrebbe essere disposto a ridursi l'ingaggio, da 10 milioni a stagione a 7. La rosea riferisce addirittura di un primo contatto informale tra le parti, nel quale Allegri avrebbe ribadito al difensore il proprio desiderio di allenarlo a Torino, con l'ex azzurro che si è limitato ad un "grazie", senza sbilanciarsi.